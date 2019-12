Polizia, task force sulle strade

SENIGALLIA- Alla luce del sensibile incremento di presenze in città in occasione delle festività natalizie, il personale del Commissariato di Senigallia, con l’ausilio della Sezione Polizia Stradale di Ancona è stato impegnato ieri in servizi straordinari di controllo del territorio che hanno interessato sia il centro storico della città che i quartieri residenziali.

Una vera e proprio task force durante la quale gli agenti hanno passato al setaccio le zone attenzionate della città come la stazione ferroviaria ed i giardini Morandi, ma anche la Rocca Roveresca. Durante gli accertamenti sono state identificate 80 persone tra cui diversi pregiudicati.

Due le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza ad altrettanti automobilisti che transitavano sulla Statale Adriatica a Senigallia. I controlli sono stati messi in atto anche alla luce dei furti che nei giorni scorsi hanno interessato diverse abitazioni dell’hinterland.

Ieri i malviventi hanno tentato un altro colpo ai danni di un’abitazione di Montemarciano ma sono stati messi in fuga dall’allarme che ha iniziato a suonare. Nei giorni scorsi, sempre a Montemarciano erano stati messi a segno alcuni furti.

