In giro per Senigallia con la cocaina da spacciare: 45enne in manette

SENIGALLIA – È uno spacciatore già pregiudicato l’uomo arrestato dagli agenti della squadra anticrimine. Italiano, 45enne, è stato fermato in zona Cesano dopo essere stato visto incontrarsi con numerose persone: dati i precedenti in materia di stupefacenti è stata ricostruita la cerchia delle frequentazioni in modo da capire se c’era un traffico illecito in corso. E così era.

Dopo aver chiuso il quadro investigativo gli agenti l’hanno fermato mentre era alla guida di un’autovettura e trovato in possesso di circa 25 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosto all’interno di un involucro; le verifiche estese anche nei luoghi a lui disponibili, uno a Senigallia l’altro nelle immediate vicinanze, hanno poi permesso di rinvenire denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio ma anche tutto il materiale necessario per la lavorazione ed il confezionamento dello stupefacente.

Da qui l’arresto. Il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto operato dal personale del Commissariato di Senigallia e, tenuto conto della gravità della condotta, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.