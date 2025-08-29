Pendolari del furto, rubano a Senigallia cosmetici: arrestati a Fano

FANO – Rubano al supermercato a Senigallia, arrestati a Fano i pendolari del furto. Due georgiani di 31 e 33 anni sono finiti davanti al giudice per la direttissima in tribunale a Pesaro.



Si tratta di due uomini arrivati in Italia da poche settimane e domiciliati a Napoli. Mercoledì pomeriggio (27 agosto) hanno fatto visita all’Ipercoop del centro commerciale Il Maestrale di Senigallia. Qui si sono dati da fare a prendere un grande quantitativo di materiale cosmetico: creme di ogni tipo, prodotti per la barba, per l’igiene e profumi. Tutto messo in delle buste e per un valore di oltre 2.500 euro.



Sono corsi via in direzione Fano. Ma qui il dispositivo Targa System li ha inchiodati. Si tratta di telecamere di ultima generazione che invia dei segnali alle sale operative delle forze dell’ordine rispetto ad auto rubate o veicoli sospetti già segnalati in episodi di cronaca. Il loro veicolo a noleggio ha fatto scattare l’allarme e i carabinieri si sono subito messi sulle loro tracce.



Sono stati fermati a Fano per il controllo e nel bagagliaio c’erano delle magliette ma soprattutto tutta la serie di cosmetici e prodotti di bellezza rubati dal supermercato che nel frattempo aveva denunciato il furto.

I due georgiani sono stati arrestati per furto aggravato dal fatto che i beni erano esposti alla pubblica fede.



I due erano già stati arrestati per furto e hanno in piedi anche un altro paio di denunce. Hanno colpito nei supermercati di Verona, Imperia e Cassino nel frusinate nei giorni scorsi.



Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato l’obbligo di dimora a Napoli. Per uno dei due c’è già un decreto di espulsione, l’altro invece ha fatto richiesta di asilo politico.