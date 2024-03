Morto sul colpo dopo l’impatto contro un SUV, conducente negativo ad alcol e droghe

Stava attraversando la trafficata strada statale Adriatica nord in sella a una bicicletta l’uomo travolto e ucciso da un suv a Senigallia (Ancona). Questa la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento cittadino che sono intervenuti sul luogo dell’incidente mortale. A perdere la vita è un anziano di origini albanesi di 78 anni, deceduto sul colpo per i traumi riportati nell’impatto e poi nella caduta a terra. A investirlo un veicolo condotto da un uomo di Senigallia, che si è fermato a prestare soccorso. Per lui sono scattati gli accertamenti ma è risultato negativo ad alcol e droghe. La Polstrada dovrà sentire anche una ragazza che dovrebbe aver assistito all’incidente, avvenuto lungo strada statale Adriatica Nord all’altezza del civico 46, dove ci sono alcune attività commerciali. La salma è attualmente all’obitorio dell’ospedale di Senigallia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sequestrati la bicicletta e il suv.