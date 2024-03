Montemarciano, ruba un portafoglio a un operaio e lo ferisce per fuggire: arrestato dai carabinieri

In manette un 30enne campano già noto per altri furti commessi sul territorio. Ha rubato un portafogli ferendo il proprietario

MONTEMARCIANO – Si era già reso responsabile di altri furti ai danni di esercizi commerciali e attività a Montemarciano, ma stavolta per lui si sono aperte le porte del carcere di Montacuto. In manette un 30enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine, che ieri pomeriggio è stato arrestato con l’accusa di rapina. Il 30enne era stato notato dai carabinieri della Stazione di Montemarciano già dal mattino. Sapendo la sua propensione al furto e a combinare guai, i militari – che già da tempo erano sulle sue tracce per via di altri furti commessi in zona – lo hanno tenuto d’occhio mentre si aggirava furtivamente nei pressi di alcuni immobili in costruzione.

Lo hanno seguito, fermandolo praticamente subito dopo che aveva sottratto un portafoglio di un operaio al lavoro in un cantiere edile, contenente circa 100 euro. Un arresto lampo che ha permesso ai carabinieri di recuperare anche la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario. Ma nella fuga il ladro era stato visto dal proprietario del portafoglio che lo aveva inseguito e cercato di fermare: il 30enne lo aveva quindi aggredito scappando.

La sua fuga è durata pochissimo, visto che è stato tempestivamente braccato dai militari e arrestato. L’operaio è rimasto lievemente ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Senigallia, che hanno stilato una prognosi di 7 giorni.

Dopo aver atteso la convalida nelle camere di sicurezza della caserma di Montemarciano, questa mattina il 30enne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ancona, il quale ha convalidato l’arresto disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. Pertanto il giovane è stato associato al carcere di Montacuto.