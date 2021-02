Montemarciano: in macchina di notte, alticcio e con due coltelli. Denunciato e multato

MONTEMARCIANO – Viaggiava di notte in macchina in compagnia di un amico, ma sono incappati nell’alt intimato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Montemarciano che stava effettuando servizio di controllo del territorio. All’atto dell’identificazione, i due uomini hanno raccontato di essere di ritorno verso casa da una serata trascorsa con degli amici. Nulla di male, se non fosse per l’orario: sono stati fermati all’1,30 di notte quando già era in vigore il coprifuoco e oltretutto uno dei due, un 41enne di Montemarciano, era in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Controllato è stato anche trovato in possesso di due coltelli con lama della lunghezza di 21 e 16 centimetri. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, sanzionato per ubriachezza e sanzionato di 400 euro insieme al suo amico per la violazione del coprifuoco. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni con la massima attenzione da parte dell’Arma per garantire il rispetto delle misure del Dpcm e la prevenzione dei reati.