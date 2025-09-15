Montemarciano, donna si dà fuoco in strada

Drammatico episodio in via Ronco: all'arrivo dei sanitari la persona era completamente avvolta dalle fiamme. Carabinieri indagano sulle motivazioni

MONTEMARCIANO – Versa in condizioni gravissime una persona che ha tentato di togliersi la vita in via Ronco. Si tratta di una strada che si affaccia sulla campagna, dove due giorni fa è scesa una donna. Ha cosparso il suo corpo di benzina per poi darsi fuoco.

Drammatiche le sue condizioni perché all’arrivo dei sanitari era di fatto completamente avvolta dalle fiamme. Dopo le prime operazioni, la donna è stata portata al pronto soccorso di Ancona Torrette.

Rosso ovviamente il codice, massima gravità e urgenza per trattare le ustioni presenti su gran parte del corpo della 70enne. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita al centro grandi ustionati di Cesena.

Ancora sconosciuti i motivi di tale gesto che ha gettato nello choc l’intera comunità di Montemarciano. Si ipotizza che si tratti di un disagio psicologico ma saranno i carabinieri a chiarire con certezza le cause di un gesto volontario.