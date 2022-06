Detenzione e spaccio di droga, due arresti a Montemarciano

MONTEMARCIANO – Sono due le persone arrestate dai carabinieri della Compagnia di Senigallia nel weekend appena trascorso. Si tratta di due giovani che sono finiti nei guai, assieme a un amico, per questioni legate allo spaccio e al consumo di droga.

I fatti si sono svolti sabato sera, 4 giugno, quando erano in atto dei servizi di controllo del territorio, rafforzati in questo periodo di bella stagione appena iniziata in cui aumentano i flussi di persone in zona. Durante questi servizi, è stata fermata un’automobile con a bordo tre giovani, tutti maggiorenni: dal loro nervosismo è saltato fuori che erano in possesso di stupefacenti.

A un controllo più approfondito, uno dei tre è risultato avere un quantitativo minimo di droga che gli è valso solo la segnalazione in Prefettura quale assuntore. Nei guai sono finiti invece gli altri due che avevano addosso una ventina di grammi di hashish a testa. La perquisizione è stata estesa sia all’automobile che alle abitazioni dei due. In una sono stati rinvenuti altri 100 grammi di stupefacente. Uno di loro aveva anche dei precedenti specifici per droga. Da qui le manette ai loro polsi.