Montemarciano, choc in paese per la scomparsa del barman Fabio Diamantini

MONTEMARCIANO – Choc in paese per la notizia, rimbalzata come una doccia gelata, della scomparsa improvvisa di Fabio Diamantini, 53enne, conosciutissimo barman. Diamantini lavorava al Bar H24 sulla Statale Adriatica, a Marina, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, dove abitava da solo, nel quartiere Gelso di Montemarciano. A lanciare l’allarme, verso mezzogiorno di ieri, martedì 24 giugno, sono stati i vicini di casa che conoscendo le sue abitudini lavorative e il carattere dinamico, si sono preoccupati: erano almeno 48 ore che Fabio non usciva di casa. Quando i carabinieri della locale Stazione hanno fatto ingresso nell’abitazione, si sono trovati davanti la macabra scena. Fabio era riverso a terra, ormai privo di vita. Non è chiaro se sia stato colto da un malore fatale, poiché chi conosceva Fabio ha riferito agli investigatori che soffrisse di alcune patologie. Ma le indagini sono ancora aperte. Per fugare ogni dubbio sulle cause del decesso, con ogni probabilità verrà disposta un’autopsia. La salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intanto, sui social si rincorrono dolore e sgomento.

«È andato via in perfetto stile Fabio – commenta uno degli amici – quando faceva le sue creazioni lasciava tutti a bocca aperta e lo ha fatto anche adesso, ci ha lasciati senza parole…». «Un ragazzo di grandissimo cuore», lo ricorda più di una persona. Sempre gentile, sorridente, divertente, la sua presenza nei principali locali di Marina si faceva notare: sapeva trattare la clientela con garbo e al contempo riusciva a lasciare una scia di simpatia, apprezzato particolarmente per la preparazione e capacità professionale, ultimamente stava lavorando al Bar H24 come barman e cameriere. «Ti vogliamo ricordare così – scrive un altro amico postando una loro foto sorridenti – purtroppo hai dovuto fare i conti con la più subdola delle malattie e ha vinto lei…grazie di aver fatto parte della nostra vita». «Ciao Fabio, ragazzo dal cuore d’oro, spero che ora finalmente riuscirai a trovare la serenità che meriti».