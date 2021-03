Minaccia di gettarsi dal tetto di un supermercato, la salvano i carabinieri

SENIGALLIA – Minaccia di gettarsi dal parcheggio sopraelevato di un supermercato, la salvano i carabinieri. È successo ieri pomeriggio, al supermercato Conad di via Abbagnano, a Senigallia, dove una donna ha manifestato intenti suicidi ma il tempestivo intervento ha scongiurato il peggio.

Protagonista della vicenda una 42enne che abita in città, attualmente disoccupata e quindi in difficoltà economiche. Queste le ragioni per cui ha deciso di salire sul terrazzo del supermercato avvicinandosi al parapetto facendo chiaramente capire cosa intendesse fare.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, riuscendo a mettere in sicurezza la donna e a tranquillizzarla. In seguito è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti. Un’altra conseguenza della grave crisi economica che la pandemia ha solo acutizzato.