Minaccia di farla finita, salvataggio alla stazione di Senigallia

Una richiesta di aiuto alla centrale della polizia ha permesso un rapido intervento per salvare un uomo che aveva intenzioni autolesionistiche

SENIGALLIA – Minaccia di farla finita, ma solo la rapidità della segnalazione al 112 e dell’intervento della polizia riescono a sventare il gesto estremo. E’ accaduto a Senigallia ieri mattina, martedì 2 settembre, quando una telefonata con richiesta di aiuto è giunta alla centrale operativa del commissariato di pubblica sicurezza.

Al telefono, poco prima delle ore 11.30, una donna ha raccontato che il marito si era diretto verso la stazione ferroviaria preannunciando la volontà di togliersi la vita. Giunti sul posto, i poliziotti di Senigallia hanno notato l’uomo, corrispondente alla descrizione fornita dalla moglie: aveva i piedi sul bordo della banchina.

Con fare guardingo stava attendendo l’arrivo di un treno. Alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi da loro: una corsa contro il tempo perché pochi istanti dopo un treno merci è effettivamente sfrecciato per la stazione senigalliese.

Per fortuna i poliziotti hanno messo in sicurezza l’uomo che è stato poi tranquillizzato e affidato al personale sanitario per l’assistenza del caso.