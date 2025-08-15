A Marzocca l’addio al giovane Jacopo, morto a 19 anni

SENIGALLIA – Sarà la chiesa di Sant’Antonio da Padova, nella piccola frazione di Marzocca di Senigallia, ad accogliere quanti vorranno salutare per l’ultima volta il giovanissimo Jacopo Casci Ceccacci, lo studente di 19 anni, scomparso ieri a causa di una grave forma di leucemia.

I funerali di Jacopo, studente al Liceo Medi di Senigallia, saranno celebrati alle ore 16 di domani (16 agosto). La comunità si stringe con commozione ai suoi genitori, ai fratelli, agli amici e a quanti lo hanno amato e sorretto nella malattia, che lo ha strappato alla vita nel momento più bello della vita.

Saranno presenti i rappresentanti del Liceo Medi, che Jacopo ha frequentato da remoto quando le terapie – cui si sottoponeva all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove era ricoverato – glielo permettevano. Proprio dalla sua stanza d’ospedale ha sostenuto l’esame di Stato, diplomandosi come tutti i suoi compagni di classe.



Sognava un futuro radioso Jacopo, aveva tanti desideri. Ora, li esaudirà nel posto migliore delle anime buone. Stasera la parrocchia di Marzocca ospita una veglia di preghiera alle ore 21.15. Il parroco don Emanuele Lauretani dovrà trovare parole di fede per sostenere questa famiglia, distrutta dal più grande dei dolori. Una famiglia stretta nell’amore che ha voluto ricordare Jacopo con una raccolta fondi in favore della ricerca del professor Franco Locatelli dell’ospedale Bambin Gesù di Roma sulla terapia Car-t per la cura delle leucemie.