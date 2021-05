Marijuana e cocaina nell’auto, condannato a 4 anni il titolare di un cannabis shop

SENIGALLIA – Dovrà scontare oltre quattro anni di reclusione l’uomo arrestato a fine 2019 perché trovato nei pressi del casello autostradale di Senigallia con oltre due chili marijuana e cocaina nell’auto. Dopo un anno e mezzo, infatti, si è chiusa la vicenda con la condanna divenuta esecutiva per il 36enne di origini lombarde, ma da tempo residente in città e titolare di un cannabis shop in via Abruzzi.

L’esercizio commerciale, situato a poca distanza dal lungomare Dante Alighieri, cuore della movida senigalliese, era da tempo monitorato dagli agenti del commissariato. Più volte erano stati visti gravitarvi attorno soggetti noti per essere consumatori di stupefacenti e questo aveva fatto montare il sospetto che vi fosse altro dietro la lecita attività commerciale.

Dagli approfondimenti era poi scaturito l’arresto dell’uomo, avvenuto nel dicembre 2019, il rinvenimento in casa e nel negozio di altri sei kg di marijuana posta in vendita e il temporaneo sequestro dell’attività di cannabis shop. Anche la compagna di allora, una 35enne senigalliese, venne indagata per spaccio di droga.

Poche settimane fa era stata disposta la chiusura dell’attività commerciale per l’assenza dei requisiti morali, mentre nei giorni scorsi è divenuta esecutiva la condanna. L’uomo è stato portato nel carcere di Montacuto dove sconterà quattro anni e due mesi, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; per quanto riguarda la merce sequestrata ne è stata disposta la distruzione e non la restituzione all’avente diritto.

L’articolata indagine portata avanti dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Senigallia aveva inferto un bel colpo allo spaccio cittadino di stupefacenti, mettendo in luce quanto era nascosto dietro l’attività commerciale del cannabis shop.