Maltempo nel Senigalliese: interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti

SENIGALLIA – Nel primo pomeriggio di ieri, 29 agosto, i vigili del fuoco sono interventi nei comuni di Corinaldo, Serra de’ Conti, Barbara, Ostra Vetere e Castelleone di Suasa a causa di numerose cadute di alberi provocate dal forte vento e dalla pioggia intensa, che si è protratta per circa mezz’ora. Le squadre provenienti da Arcevia, Jesi, Senigallia e Ancona hanno effettuato complessivamente una quindicina di interventi.