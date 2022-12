Si lancia dal balcone, dramma a Belvedere Ostrense

Tragedia in mattinata in paese: un 45enne ha scelto di farla finita gettandosi dalla casa dei genitori senza che questi potessero fermarlo

BELVEDERE OSTRENSE – Dramma in paese, dove un uomo si è gettato dal balcone dell’abitazione familiare con l’intento di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto oggi, sabato 17 dicembre, in centro storico, non lontano dalla caserma dei carabinieri.

Proprio i militari stanno facendo luce sul tentativo di suicidio messa in atto da un 45enne del posto, che abitava in quella casa assieme ai genitori. E’ stata ricostruita, ascoltando la testimonianza dei due anziani genitori, la dinamica del tragico evento. Sono sotto choc all’ospedale jesino.

L’uomo si è gettato dal terzo piano dell’edificio a Belvedere Ostrense, divincolandosi dai genitori che cercavano di farlo desistere dal suo intento. Si è lanciato dal balcone finendo a terra dopo una caduta di quasi 10 metri, ma non è morto sul colpo. I sanitari accorsi sul posto hanno tentato invano di rianimarlo: è deceduto poco dopo.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Jesi dove verrà svolta domani o al massimo lunedì l’ispezione cadaverica per poi restituirla alla famiglia che potrà dargli l’ultimo saluto. Ignoti ancora i motivi del gesto, non sembra soffrisse di alcun disagio psichico ma saranno le indagini dei carabinieri a fare luce su questa tragedia che ha sconvolto il paese.