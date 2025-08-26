Senigallia, indagini in corso per il lancio di tavoli e sedie sul lungomare Marconi

SENIGALLIA – Le forze dell’ordine sono sulle tracce dei giovani protagonisti di un episodio violento avvenuto venerdì notte sul lungomare Marconi di Senigallia. Al momento sono davvero poche le informazioni che trapelano sui fatti allo Scalo Zero Village e le ricostruzioni su alcuni media non fanno che aumentare la confusione.

C’è chi dice che si tratterebbe di più d’una decina di giovani provenienti dall’Anconetano di età compresa tra i 20 e i 30 anni, chi invece si limita a riportare che fossero poche unità: la verità è che sia sul numero complessivo delle persone coinvolte, sia sulla loro provenienza che sulla loro identità sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. E dalla caserma di via Marchetti nessuno si sbilancia con informazioni parziali. Quello che è certo è che il fatto ha destato molta preoccupazione proprio per la violenza dell’atto che ha causato anche il ferimento di uno degli addetti alla vigilanza del locale.

All’entrata dello stabilimento, dove era stato impedito l’ingresso ad alcuni giovani per ragioni di sicurezza si è scatenato il caos. Il motivo del rifiuto a farli entrare nel locale stava nel loro stato di alterazione, visibile a tutti, compresi a molti passanti che hanno assistito alla scena. Il rifiuto ha dato il “via” alla violenza: alcuni si sono fatti avanti con modi minacciosi come ha raccontato il titolare del locale, altri si sono sfogati prendendo di mira l’arredo. C’è chi ha sollevato tavoli e sedie per lanciarli in direzione dello staff dello Scalo Zero. Una sola persona, un addetto alla sicurezza, è stata ferita e costretta a ricorrere alle cure mediche: ne avrà per dieci giorni di prognosi per una ferita alla testa che ha richiesto per fortuna pochi punti di sutura.

Altro dato certo è che è stata sporta denuncia per i fatti avvenuti all’esterno dello Scalo Zero Village sul lungomare Marconi di Senigallia: e non mancheranno provvedimenti dato che una persona è rimasta ferita. Le immagini di sorveglianza, fornite con la denuncia ai carabinieri, dovrebbero permettere una rapida identificazione dei violenti, a cui si aggiungono le testimonianze raccolte già nei giorni immediatamente successivi e che ancora in queste ore continuano ad arrivare.