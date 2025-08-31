Incidente auto-bici sul lungomare a Senigallia, ciclista in eliambulanza a Torrette

SENIGALLIA – Un incidente, apparentemente banale per le modalità con cui è avvenuto ma molto grave per i suoi effetti, si è verificato questa mattina, domenica 31 agosto, sul lungomare Mameli di Senigallia. Un ciclista è finito in eliambulanza a Torrette di Ancona per le conseguenze dell’impatto con un’auto, poco prima delle 11, in zona Cesano.

Si tratta dell’ennesimo sinistro che ha coinvolto una bicicletta in questa lunga estate 2025. La dinamica dell’incidente è ancora da verificare e la stabiliranno i rilievi degli agenti della polizia locale di Senigallia intervenuti sul posto. Entrambi i mezzi erano rivolti in direzione nord ma non è ancora chiaro se l’auto stesse effettuando una manovra subito prima dell’impatto.

Ciò che è certo è che un ciclista, un ciclista senigalliese di 55 anni, è finito a terra dopo aver sbattuto contro l’automobile riportando un grave trauma cranico e facciale. Sul posto sono immediatamente giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia, l’auto medica del 118 ma, data la gravità della situazione, è stata fatta alzare in volo anche l’eliambulanza dall’ospedale dorico.

L’uomo, rimasto vigile, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette, ad Ancona, per le cure del caso: è in prognosi riservata. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e dell’automobilista della Nissan Qashqai coinvolta: una signora di 43 anni residente a Trecastelli. Il solito capannello di curiosi ha circondato i mezzi dei soccorsi.