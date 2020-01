Furto in comune a Senigallia: rubato un regalo del sindaco

Ignoti malviventi hanno forzato una porta del municipio di piazza Roma per entrare negli uffici: "visita" anche in quello di Mangialardi dove è stato trafugato un dono istituzionale

SENIGALLIA – Nuova intrusione in Comune, a Senigallia. Questa notte (23 gennaio), ingnoti malviventi si sono intrufolati nel municipio di piazza Roma per tentare di rubare oggetti di valore. Non è la prima volta che accade, ma finora si era assistito a tentativi di furto non andati a segno. Stanotte, invece, si.

Per entrare è stata forzata – danneggiandola – una porta laterale che apre su via Mastai. Da lì i ladri – ancora non si sa quante persone abbiamo agito – sono passati al secondo piano dove si trovano alcuni uffici e hanno rovistato in giro in cerca di beni che potessero essere trafugati senza dare nell’occhio.

Sono entrati anche nell’ufficio del sindaco Mangialardi, asportando una collana, di non grande valore commerciale, un regalo istituzionale. Non paghi si sono diretti verso la macchinetta del caffè per prelevarne gli spiccioli contenuti al suo interno.

Sull’episodio indagano i Carabinieri di Senigallia che stanno visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza per risalire agli autori (o all’autore) del furto che sembra non premeditato.