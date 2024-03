Fano, lite fuori da un ristorante: 55enne senigalliese raggiunto da un pugno

FANO – Naso rotto e tre vertebre fratturate. E’ questo il salatissimo conto che dovrà pagare un senigalliese di 55 anni a seguito del burrascoso finale di serata svoltosi a Fano fuori dal ristorante dove aveva cenato con altri 3 commensali. I fatti si sono svolti nella serata del 23 marzo.

Serata decisamente movimentata e per nulla a lieto fine quella consumatasi il 23 marzo. Eppure poco prima della zuffa nulla o quasi lasciava presagire quanto da lì a poco sarebbe accaduto. La cena era stata piacevole tanto che i quattro si erano attardati al bancone per gli amari.

A quel punto il titolare li avrebbe esortati in malo modo ad allontanarsi perchè stavano intralciando i camerieri. I commensali, sorpresi ed offesi, se ne sarebbero andati ma prima una di loro sarebbe tornata indietro per lamentarsi del trattamento non consono.



Il titolare avrebbe risposto con insulti e con un eloquente gestaccio che avrebbe innescato la reazione del 55enne che avrebbe chiesto spiegazioni al ristoratore fuori dall’esercizio. Il titolare appena fuori dall’uscio avrebbe raggiunto l’uomo a tradimento con un pugno in pieno viso. Il senigalliese è finito rovinosamente a terra riportando la frattura del naso e quella di tre vertebre. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che lo ha trasportato all’ospedale locale dove ne avrà per un mese. Sul luogo anche i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.