Senigallia, estorsione a sfondo sessuale: imprenditore cede e paga

Denunciate dalla polizia due persone in Toscana e Puglia per il ricatto che ha fruttato oltre tremila euro

SENIGALLIA – Per un’estorsione a sfondo sessuale ai danni di un 50enne di Senigallia, due persone sono finite nei guai. A denunciarle è stata la polizia che ha svolto indagini dopo la segnalazione di un uomo residente in città. Quest’ultimo nei giorni scorsi si è presentato in commissariato in via Rosmini affermando di aver ricevuto sul cellulare una foto che lo ritraeva nudo e messaggi estorsivi.

In realtà nella foto si vedeva l’uomo ritratto dal petto in su, e poi il nudo di un uomo dal bacino in giù, con ben in evidenza le parti intime che però il senigalliese non riconosceva come sue. Probabilmente un fotomontaggio, accompagnato da un messaggio in cui veniva avvisato che ignoti erano in possesso di un video che sarebbe stato diffuso ad altre persone.

La richiesta era di un pagamento per evitare che il video circolasse in rete. Inizialmente la somma pagata dal senigalliese – un imprenditore – era di 350 euro. Pur non riconoscendosi nella foto, ha ceduto al ricatto e versato il denaro su un iban indicato dai malviventi: la speranza era quella di chiudere così la partita. Ma si sbagliava.

Le richieste di denaro sono anzi aumentate: sono stati disposti altri due bonifici da 750 euro l’uno e un quarto da 1.500 euro. In totale l’uomo ha sborsato 3.350 euro. Poi l’ennesima richiesta di denaro a seguito della quale l’uomo si è deciso a sporgere querela.

Sono partite dunque le indagini degli agenti del commissariato di Senigallia. Gli accertamenti hanno permesso di individuare come autrici del reato due persone: si tratta di una 20enne italiana residente in Toscana e di un 35enne di nazionalità senegalese che vive in Puglia. Entrambi sono stati denunciati per il reato di estorsione. La polizia è però sulle tracce anche di un terzo complice.