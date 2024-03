Impatto mortale per un uomo che percorreva la strada statale Adriatica nord: è stato travolto e ucciso da un suv

SENIGALLIA – Un grave incidente mortale è avvenuto questa mattina, 27 marzo, in zona Cesano. Ad avere la peggio è stato un uomo che si trovava in sella a una bicicletta lungo la strada statale Adriatica nord.

Sull’episodio, costato la vita a un uomo di nazionalità albanese, sta facendo chiarezza la Polizia Stradale di Senigallia, intervenuta sul posto assieme alla Polizia Locale per la gestione del traffico e al personale sanitario per i primi soccorsi rivelatisi inutili. La dinamica è ancora da ricostruire.

Il sinistro si è verificato in una zona solitamente molto trafficata, la statale nord all’altezza di alcune attività commerciali, poco prima (per chi viene da sud) della rotatoria provvisoria con strada della Marina. L’investimento potrebbe essere stato concausato dalla scarsa visibilità dovuta alla pioggia e al traffico, già normalmente sostenuto ma ulteriori dettagli permetteranno di comprendere a pieno come si sono svolti i fatti.

(notizia in aggiornamento)