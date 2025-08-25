Auto rubata a Senigallia e ritrovata a Marotta: un arresto

SENIGALLIA – È stata ritrovata e restituita al proprietario in poche ore l’auto rubata il 22 agosto scorso a Senigallia. Si trovava nei pressi della stazione ferroviaria a Marotta di Mondolfo e all’interno c’era ancora il presunto ladro che è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia senigalliese.

Nella mattinata di venerdì 22 è stato segnalato dal legittimo proprietario il furto di una una Fiat Panda. Sono così partiti i primi accertamenti dei militari senigalliesi che hanno però dato esito negativo. La svolta è arrivata poche ore dopo, quando la polizia locale di Marotta ha notato l’auto parcheggiata in modo sospetto nei pressi della stazione ferroviaria nella frazione mondolfese.

Subito è scattato l’intervento dei carabinieri di Senigallia che hanno trovato ancora a bordo del veicolo un uomo di origini senegalesi. Dopo gli accertamenti, il 33enne – con precedenti specifici – è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e trasferito presso il carcere di Pesaro, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ovviamente, il veicolo recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, lieto che in poche ore si sia risolta la vicenda. Però non termina qui l’azione dei militari: proseguono infatti le indagini per capire se l’arrestato sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi lungo la costa.