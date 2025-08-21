Arcevia: crolla un’abitazione, salvati dalle macerie gli animali

I pompieri servendosi di un escavatore hanno messo in sicurezza la struttura e salvato galline, pulcini e conigli

ARCEVIA – Un improvviso crollo di una vecchia abitazione civile adibita a rimessa di animali da cortile ha fatto temere il peggio per le povere bestiole. A salvarli, questa mattina poco prima delle 11, ci hanno pensato i Vigili del fuoco del comando di Arcevia, intervenuti in località Colleaprico. Gli animali erano ricoverati in una vecchia abitazione, improvvisamente il tetto ha ceduto, forse per via della vetustà e anche del maltempo.



La squadra di Arcevia, con il supporto di un escavatore inviato dalla sede centrale del comando provinciale di Ancona, ha provveduto prima a mettere in sicurezza la struttura e successivamente a raggiungere il ricovero degli animali, che sono stati tratti in salvo e riconsegnati ai legittimi proprietari. Sono tutti salvi, galline, pulcini e conigli.

Non risultano persone coinvolte in quanto la struttura era di fatto disabitata.