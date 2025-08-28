Senigallia, ancora in stato di agitazione la polizia locale

I sindacati Cgil e Uil «denunciano la mancata volontà dell'amministrazione senigalliese di trovare un accordo» su carenza di personale e festivi infrasettimanali

SENIGALLIA – Polizia locale nuovamente in stato di agitazione per il mancato ripristino degli accordi del 2018 sui turni festivi infrasettimanali e sulla carenza di personale ormai cronica. Ad annunciarlo sono le organizzazioni sindacali Cgil e Uil Funzione Pubblica che dichiarano fallito ogni tentativo di mediazione con l’amministrazione comunale e minacciano la mobilitazione.

Lo stato di agitazione era stato sospeso a inizio estate da parte del personale senigalliese in vista del tavolo di confronto favorito dal prefetto di Ancona, ma le problematiche sono rimaste pressoché invariate e l’agitazione è dunque pronta a riprendere dalle 22 di ieri sera, 27 agosto.

Sul tavolo delle trattative c’è innanzitutto la questione della carenza di personale. Un tema ormai annoso che fa fatica a essere risolto e che interessa soprattutto la centrale operativa e i servizi esterni.

Altro argomento caldo è quello relativo ai festivi infrasettimanali. Si contesta la violazione unilaterale di un accordo del 2018. Le sigle sindacali Cgil e Uil hanno ribadito che «l’accordo, sebbene datato, non può essere disatteso con una semplice email della comandante, in virtù del principio di ultrattività dei contratti».

Passi in avanti sono stati fatti invece per i buoni pasto, anche se il giudizio rimane critico, definendo la proposta dell’amministrazione comunale «una nebulosa e quanto mai intricata apertura».

A conti fatti le sigle sindacali sono nettamente critiche circa lo stallo che si è venuto a ricreare sulla situazione: «Il tentativo di trovare una soluzione condivisa si è risolto in un nulla di fatto» e alla scadenza dei termini della tregua «denunciano la mancata volontà dell’Amministrazione di trovare un accordo».