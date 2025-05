Senigallia, da aggrediti e derubati diventano imputati per rissa e furto

SENIGALLIA – Per una condanna che arriva, c’è anche un’assoluzione. Anzi tre. Dopo la sentenza che stabilisce il carcere per i responsabili di un’aggressione ai danni di una 16enne avvenuta a Senigallia nel 2018, il tribunale di Ancona ha stabilito l’assoluzione per tre giovani senigalliesi vittime di un altro violento episodio registrato nel 2020 che si erano incredibilmente visti accusare di rissa, lesioni e furto.

A porre fine alla vicenda ci ha pensato il tribunale penale di Ancona, con una sentenza che arriva dopo quasi cinque anni dai fatti. Tutto ebbe inizio il 30 ottobre 2020, quando i tre ragazzi che stavano passeggiando in zona rocca roveresca, vennero fermati da un gruppo di sei giovani chiedendo perché avessero fissato una ragazza del gruppo. A nulla valsero le spiegazioni: in pochissimo tempo iniziarono a volare calci e pugni. E al gruppo che diede il via alla violenza vennero in aiuto anche altri giovani, sempre di nazionalità straniera.

Come se non bastasse, prima di andarsene via, uno degli aggressori derubò una delle vittime, sottraendo una collanina in oro e il portafogli con dentro i soldi.

Ai tre senigalliesi non rimase altro che recarsi in ospedale per le cure del caso e poi in caserma per formalizzare la denuncia presso i carabinieri di via Marchetti. Le indagini non permisero però di individuare i sei responsabili, anzi, secondo la procura della Repubblica di Ancona i tre giovani italiani sarebbero stati responsabili dei reati di rissa, di lesioni personali e di furto.

Al tribunale di Ancona è stata oggi accolta la tesi difensiva dei tre giovani, rappresentati dagli avvocati Corrado Canafoglia, Ruggero Tommasi e Fabiano Ippoliti. Il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere perché il reato di rissa non sussiste, mentre quelli di lesioni e di furto non sono stati commessi dagli imputati ma da terzi.

La vicenda suscitò allora particolare apprensione perché mise in luce la presenza di baby gang in pieno centro storico e con tratti particolarmente violenti.