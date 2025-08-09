Senigallia, abusivismo e decoro urbano: moltiplicati i controlli della polizia locale

SENIGALLIA – Il recente intervento della polizia locale di Senigallia per una conducente ubriaca che ha imboccato contromano il lungomare Marconi è solo uno dei vari impegni che si sono susseguiti in questo periodo estivo. Le pattuglie guidate dalla comandante Barbara Assanti sono infatti al centro di una serie di controlli effettuati in varie zone di Senigallia per contrastare alcuni fenomeni di illegalità o vero e proprio pericolo, passando anche però per quei comportamenti che arrecano disturbo alla comunità o che ne minano il decoro.

La guida in stato di ebbrezza è ovviamente un reato che ancora non è stato debellato a livello culturale e rischia di causare vittime o decessi. Per fortuna a Senigallia non sono avvenuti recentemente episodi gravissimi.

Di certo è meno pericoloso, ma rimane pur sempre illegale, il commercio abusivo per cui agenti in borghese hanno monitorato le spiagge sia di levante che di ponente, affollate in questi giorni clou sul fronte turistico. Il risultato è il sequestro di oltre 100 capi di abbigliamento da donna e la sanzione di 500 euro elevata nei confronti di un cittadino extracomunitario, perché esercitava il commercio senza la prescritta autorizzazione.

Controllati anche i parcheggi del centro e di piazzale Morandi, quello situato “dietro” la stazione ferroviaria: l’obiettivo era quello di dissuadere dal mettere in atto attività illecite come quella dei parcheggiatori abusivi. Nella rete dei controlli sono finite diverse persone senza però aver sanzionato alcuno: nessuno è stato colto in flagrante.

A seguito poi delle segnalazioni da parte dei residenti della zona Ciarnin sono state più volte controllate le intersezioni stradali dove, anche in passato, si erano verificati problemi di prostituzione su strada nelle ore notturne. Al momento non risultano ulteriori provvedimenti al riguardo. Sul fronte decoro urbano, la polizia locale è stata impegnata anche in intensificate attività di controllo su alcuni parcheggi e giardini della città per prevenire scarichi abusivi, imbrattamenti e bivacchi.

Monitorato anche il comportamento dei padroni di cani dopo alcune richieste di intervento per cani non custoditi o perché portati in spiaggia nelle zone non consentite dall’ordinanza: ai detentori che hanno trasgredito l’obbligo di custodia sono stati inviati i relativi verbali.

Come già annunciato dal sindaco Olivetti, proseguono anche le attività per verificare il corretto possesso e l’adeguata esposizione del codice identificativo nazionale (CIN) per le strutture ricettive, come anche le case vacanze: da inizio estate sono decine e decine le attività che dal nulla sono saltate fuori. Sempre sul fronte amministrativo, sotto la lente d’ingrandimento sono finite anche le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico e sulla diffusione di musica proveniente dai pubblici esercizi del lungomare e del centro oltre l’orario consentito.