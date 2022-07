Crolla un grosso albero a Senigallia, quattro auto danneggiate

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in via Rieti dove è finito a terra un pino di una decina di metri. Diversi i danni ma per fortuna nessun ferito

SENIGALLIA – Momenti di paura e poi diversi danni si sono avuti in zona lungomare sud di Senigallia per la caduta di un grosso pino in strada. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma davvero poteva avere conseguenze ben peggiori l’episodio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 luglio.

L’albero, una decina di metri di altezza, è crollato in via Rieti, la strada che corre parallela al lungomare Alighieri, dietro l’hotel Excelsior. Ben quattro le auto rimaste danneggiate dalla caduta: in particolare una Fiat 500 L si trovava parcheggiata proprio nel punto in cui si è abbattuto il grosso tronco.

Sul posto Polizia Locale e Vigili del fuoco, al lavoro per diverse ore per rimuovere almeno le parti più impegnative dell’albero e permettere la riapertura della strada. A gestire il tutto e effettuare i rilievi gli agenti della Municipale che hanno deviato il traffico. La causa principale è da ricercarsi nelle raffiche di vento che hanno sferzato il litorale, pur in assenza di eventi significativi