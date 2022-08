Crolla un cornicione da un’abitazione in centro storico a Senigallia

L'episodio in piazza IV Agosto, a fianco del municipio, dove non passava nessuno al momento del cedimento: sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale

SENIGALLIA – Sfiorato un possibile infortunio ai passanti nel crollo improvviso, avvenuto ieri sera, lunedì 22, di un cornicione in via Mastai. Solo la casualità ha fatto sì che non passasse nessuno nei pressi dell’incrocio con piazza IV Agosto, a fianco del municipio senigalliese, dove da un’abitazione privata sono cadute a terra pietre e calcinacci.

Il fatto si è registrato intorno alle 21, quando ha ceduto il cornicione dell’immobile che fa angolo tra la piazza dietro il Comune e via Mastai. Numerosi i pezzi, anche di notevoli dimensioni, che sono finiti a terra. Nessuna persona è rimasta ferita nell’episodio.

Il cedimento ha coinvolto anche una grondaia e un cavo della corrente elettrica che ha lasciato dunque al buio altre abitazioni. Sul posto sono intervenuti il personale dei Vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri e agenti della Polizia Locale: l’area è stata transennata per scongiurare altri rischi mentre venivano rimosse le ultime parti rimaste in sospeso o potenzialmente a rischio di ulteriori crolli.

Nel frattempo tecnici e operai erano al lavoro per ripristinare l’energia elettrica.