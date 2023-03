Nonostante il pino fosse in ottime condizioni vegetative e non ci fosse vento forte, si è verificato l'episodio che non ha causato feriti né danni. Disposta l'interdizione dell'area per eseguire verifiche su tutte le essenze verdi presenti

SENIGALLIA – Cade un albero nell’area verde pubblica adiacente al circolo Uisp Cannella e solo per fortuna non è stato colpito alcuno. Questo è quanto successo nella giornata di ieri, 21 marzo, a Senigallia, dove i tecnici comunali e gli agronomi sono intervenuti in località Cannella per la verifica della pianta crollata a terra.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, l’albero è afferente alla specie pino domestico (Pinus pinea): si è ribaltato colpendo la pista polivalente, in condizioni di basse velocità del vento (3-5 metri/secondo). Da qui la necessità di capire meglio il perché del crollo.

La risposta dell’agronomo Samuele Mencaroni, intervenuto in un sopralluogo congiunto con il tecnico dell’Università di Bologna, ha rivelato – nonostante il pino fosse in ottime condizioni vegetative – alla base dell’albero la presenza di terreno saturo e di consistente ristagno d’acqua fino alla profondità di circa 1 metro.

Immediato il provvedimento di interdizione di tutta l’area interessata dal ristagno idrico: da oggi mercoledì 22 marzo e per almeno due settimane non sarà possibile passeggiare in zona, né sostare né fruire del parco, dell’area giochi o dell’area dei fabbricati del circolo. L’obiettivo è ovviamente quello di salvaguardare l’incolumità delle persone e dei beni nel frattempo che vengano eseguite tutte le verifiche per la sicurezza dell’area e delle alberature nelle zone limitrofe.