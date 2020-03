Nuovo presidente, direttivo e sede per la Croce Rossa di Senigallia

SENIGALLIA – Ancora novità dal comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana che ha da poco rinnovato presidente e consiglio direttivo, a poche settimane dall’inaugurazione della nuova sede. La guida per i prossimi quattro anni è passata da Marco Mazzanti (dopo due mandati) ad Andrea Marconi, il quale sarà affiancato da altri quattro volontari nel ruolo di consiglieri.

La votazione è avvenuta domenica 16 febbraio, proprio nella nuova sede al Cesano di Senigallia inaugurata un mese prima alla presenza di tanti cittadini, volontari e numerose autorità. Su 400 volontari del comitato locale di Croce Rossa, ben 250 hanno espresso la propria preferenza tra le due liste di candidati.

Alla chiusura del seggio è iniziato lo spoglio che ha visto vincente la lista presentata da Andrea Marconi. Sono risultati eletti consiglieri Francesca Pastorini, Giancarlo Nori e Marco Rizzotti, ai quali si affianca, come consigliere giovane, Giorgia Antonietti.

Nel programma dei prossimi quattro anni l’incremento della presenza di Croce rossa sul territorio, con particolare attenzione all’ambito sociale, alle attività dei giovani e ad alle esigenze della popolazione, strategia già messa in atto dal presidente uscente Marco Mazzanti e dal suo staff con un deciso impegno anche sul versante della nuova struttura della Cri.

È notizia proprio degli ultimi giorni che c’è stata la visita degli ispettori dell’Asur per l’accreditamento con esito positivo, passo propedeutico allo spostamento anche delle attività di 118 (ambulanze e mezzi compresi) nella nuova sede di via Foce Cesano. Nella vecchia struttura della Croce Rossa in via Narente, in pieno centro storico di Senigallia, oltre agli uffici amministrativi, rimarrà anche lo sportello alimentare, un riferimento per la popolazione bisognosa del territorio.