Crescono fossi e fiumi per il maltempo, notte di paura nel senigalliese

SENIGALLIA – Nottata di apprensione quella appena trascorsa a Senigallia e nel comprensorio vallivo del Misa e Nevola. Le abbondanti piogge e l’allerta maltempo di colore arancione hanno fatto temere al peggio e tutta la comunità è rimasta praticamente sveglia per seguire gli aggiornamenti meteo e i monitoraggi dei fiumi di cui i comuni davano conto. La piena, prevista inizialmente per le ore 4, non è ancora passata e il picco si prevede ora che possa transitare in centro città intorno alle ore 9. Di conseguenza sono numerose le chiusure o ritardate aperture disposte dal sindaco di Senigallia.

Dopo la chiusura, fino a cessazione della fase di allertamento, delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio del Comune di Senigallia, di tutti gli impianti sportivi comunali, dei luoghi della cultura e dopo la sospensione dei mercati, anche le attività economiche e commerciali subiranno disposizioni simili. Chiusi in via precauzionale il Centro Commerciale Conad di Via Abbagnano, l’MD, il Sì con Te e Amico Market; l’ufficio postale di via Fratelli Bandiera, il distretto sanitario di Via Campo Boario e i seguenti esercizi commerciali nella zona di Via Abbagnano: Natura Si, Bricofer; King Sport, Blocco 19, Terranova, Comes, Tigotà resteranno chiusi fino alle ore 10.00. Anche il Centro commerciale Maestrale rispetterà lo stesso orario.

L’allertamento della popolazione e il controllo del territorio a Senigallia

Dall’amministrazione comunale, che sta affiancando il sindaco Massimo Olivetti nel Centro Operativo Comunale (operativo fino al cessato stato di allertamento) arrivano messaggi di aggiornamento alla popolazione sullo stato di fiumi e fossi. Squadre di operatori della Protezione Civile, Forze di Polizia e volontari sono sul territorio al fine di monitorare costantemente lo stato del fiume Misa e dei corsi d’acqua minori di cui si sta registrando un regolare e costante aumento. Nella notte il continuo allertamento da parte del Comune riportava che il livello del fiume Misa all’altezza di Ponte Garibaldi registrava un aumento significativo. A Bettolelle è arrivato ai 3 metri superando i livelli di guardia e continuerà a salire. Chiuse la strada che collega Bettolelle a Brugnetto e via Stradone Misa. Le pattuglie delle Forze di Polizia, della Protezione Civile e Volontari stanno avvisando la cittadinanza di salire ai piani alti, come già peraltro indicato ieri pomeriggio.

Nel frattempo è stato aperto il centro di accoglienza del Seminario di Via Cellini, per accogliere le persone che ne avessero necessità e che non avessero disponibilità di piani alti in cui passare la notte o rifugiarsi in caso di emergenza. Emergenza che sembra molto vicina dato che tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza e l’innalzamento continua costante.