SENIGALLIA – Sono 36 gli ospiti che sono tornati negativi in questi ultimi giorni alla fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. Una buona notizia, finalmente, dopo il rincorrersi di annunci di positività tra degenti e operatori.

A darne comunicazione è la presidenza della fondazione senigalliese che gestisce una struttura con circa 240 ospiti. «Il laboratorio analisi dell’Asur ci ha comunicato che l’esito dei tamponi, fatti questi giorni, ha dato come risultato ben 36 ospiti, che erano positivi asintomatici, che si sono negativizzati – spiega il presidente Mario Vichi -. Sappiamo, vista la rapidità con cui questa ondata di contagio si è diffusa, che il percorso sarà ancora impegnativo, ma questo significa che abbiamo ripreso la via della guarigione, una inversione di tendenza importante».

A contribuire a questo prima parziale ma ottimista risultato sicuramente si può annoverare lo sforzo della fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia, inteso come «grande impegno del personale sanitario, infermieristico e degli oss, ridotti di numero per covid, al limite delle loro forze, e sotto organico».

Impegno che – assicura Vichi – continuerà con la massima attenzione nel rispetto dei protocolli e delle protezioni per poter continuare a recuperare la situazione. «Oggi siamo al 40% del recupero da positivi a negativi. Attendiamo l’esito del secondo gruppo di tamponi fatti e vogliamo sperare».

Ma le buone notizie, di cui in questo momento c’è un assoluto bisogno, non finiscono qui: da lunedì 28 dicembre saranno presenti quattro infermieri della marina militare per coprire i posti degli operatori della fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia che sono ancora in malattia per covid.