Senigallia, dal covid alle letture al tramonto: la “tradizione” della scuola infanzia Aquilone

SENIGALLIA – È una scuola che decisamente non ti aspetti quella che ha accolto di sera, dopo cena, i bambini dell’infanzia Aquilone di Senigallia. In occasione delle letture al tramonto, un appuntamento fisso dopo il covid, la scuola era allestita come il set di un film: lanterne nel giardino, luci tra gli alberi, candele nel vialetto d’ingresso, tavoli e cuscini: tutto era pronto per stimolare la fantasia dei piccoli alunni tra i 3 e i 6 anni.

L’appuntamento, insolito per una scuola che non svolge corsi serali, era alle 20:30. Tutti pronti in fila per entrare in un giardino magico e ascoltare le voci delle insegnanti che leggevano storie, raccontavano e rappresentavano le scene di vari libri, alcuni più famosi per quella fascia d’età, come la serie di Reginald e Tina, altri meno. A gruppi di circa 20 bambini e bambine delle quattro sezioni, con le loro magliette colorate e mescolati tra loro per favorire inclusione e relazioni, sono entrati nel giardino che circonda la scuola. Hanno potuto così ascoltare le voci di alcuni dei protagonisti dei libri, interpretati dalle maestre, letteralmente affascinati e affascinate dalle storie lette e “vissute” in un contesto così speciale. Anche alcuni genitori (e vari passanti) hanno voluto assistere in modo discreto all’iniziativa che la scuola dell’infanzia Aquilone, parte dell’istituto comprensivo “M.Giacomelli”, ripete ogni anno.

L’idea iniziale è nata proprio a seguito delle restrizioni legate alla pandemia, poi però il riscontro sempre positivo ha trasformato l’appuntamento facendolo diventare di fatto una specie di tradizione, dando sostanza a quella parola, resilienza, che tanti spendono in maniera approssimativa.

Altro fattore da non sottovalutare mai è la sintonia tra le docenti ma anche con il personale scolastico e la dirigente scolastica Ioletta Martelli, perché va ben oltre la semplice collaborazione che ci si aspetta in una scuola. Come quella manciata di polvere di stelle che ha concluso la serata, è l’ingrediente che rende tutto, almeno dall’esterno, così semplice ed entusiasmante. È anche per questo che le letture al tramonto sono state vissute dai piccoli come un momento davvero speciale, che non dimenticheranno tanto facilmente.

Da un genitore della scuola Infanzia Aquilone