Covid: l’inizio della fase due a Senigallia promette bene

SENIGALLIA – L’inizio sulla spiaggia di velluto della fase due, quella distensiva rispetto alle restrizioni dei mesi scorsi, è promettente. Lo confermano le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale, con le quali, a 24 ore dall’entrata in vigore delle nuove misure anti contagio da covid-19, si può stilare un primo bilancio, anche se del tutto provvisorio. Intanto buone notizie giungono anche dall’ospedale, dove si riduce ulteriormente il numero dei pazienti covid ricoverati.

L’aver allentato le limitazioni agli spostamenti ha permesso a molte persone di uscire di casa per fare una passeggiata, fare attività motoria o sportiva e per interventi di manutenzioni, oltre che per le visite ai parenti, ma senza che si siano verificate situazioni caotiche. Pochi gli assembramenti di gente che si son formati, come conferma la Polizia, nulla di eccessivo: per lo più famiglie e conoscenti che, pur utilizzando mascherine, si erano fermati a chiacchierare e alle quali è stato segnalato il divieto di assembramenti per limitare il contagio da covid. Nessuna sanzione è stata elevata, né sul lungomare né altrove.

GUARDA IL TIME LAPSE DEL 4 MAGGIO A SENIGALLIA

Non era la giornata delle multe, ha spiegato poi il sindaco Maurizio Mangialardi, ma quella del monito: è stato in più di un’occasione ricordato che non si può formare gruppetti di persone o altri assembramenti, soprattutto a chi si incontra per caso e si ferma a fare quattro chiacchiere non curante che ancora non è stato sconfitto il covid che ha bloccato mezzo mondo e che ancora sta mietendo vittime. Anche sui social è scoppiata la polemica tra quanti chiedono un maggior rispetto della distanza sociale e chi invece vorrebbe un atteggiamento più permissivo.

Migliora intanto la situazione per quanto riguarda l’ospedale: forse l’emblema di questa battaglia era il reparto di rianimazione dove fin dall’inizio dell’emergenza erano state ricoverate persone affette da covid-19. In questi giorni ha visto ridursi la presenza di contagiati fino a toccare quota zero: zero contagiati nel reparto simbolo del nosocomio senigalliese. Una notizia che segue la dismissione del blocco operatorio – anche lì erano state ricoverate le persone intubate – e la riduzione dei posti riservati ai pazienti o ai sospetti infetti da coronavirus.

Una graduale ripresa che ha il sapore del ritorno alla normalità anche se in molti fanno appello alla massima prudenza per evitare di assistere a una nuova ondata di contagi che vanifichi in qualche modo quanto fatto finora, tra sforzi e sacrifici. Proprio il personale ha voluto trasmettere un messaggio scritto sui due lati di un camice: “se farete i bravi, andrà tutto bene”.