SENIGALLIA – Aria depurata nelle scuole cittadine. Lo ha deciso la giunta Olivetti che, utilizzando una parte dei fondi destinati a contrastare il covid-19, pari a 40mila euro, ha acquistato 26 dispositivi di depurazione dell’aria. Per il momento la scelta su dove collocarli è ricaduta su asili nido e scuole per l’infanzia, ma anche alcuni locali comunali saranno dotati di questi dispositivi.

Tra gli asili nido sono stati individuati i seguenti edifici: Cannella, Prato Verde, Mimose (Rodari), Nuvole (Cesanella), Cavalluccio Marino (Marzocca); per le scuole dell’infanzia: Girotondo (Cesanella), Aquilone, Vivere Verde, Roncitelli, Giardino del Sole, San Gaudenzio, Collodi, Arcobaleno, S. Angelo, De Amicis (Marzocca). Alla riapertura delle scuole, i dispositivi saranno consegnati ai singolo plessi.

Per quanto riguarda invece i locali comunali, saranno installati i dispositivi per la depurazione dell’aria nelle sale maggiormente utilizzate da più persone, come la sala urbanistica e la sala polivalente dove si tengono alcune commissioni consiliari, la sala del centro operativo comunale, la sala giunta e l’aula consiliare “G.Orciari”.

Il loro scopo è quello di ridurre quasi totalmente le particelle infette che si trovano nell’aria, come droplet, muffe, batteri, virus ed altri microrganismi patogeni presenti nel pulviscolo atmosferico; sono dotati di filtri ad hoc, in grado di intercettare il 99,97 % delle particelle in sospensione con un diametro fino a 0,1 micron, garantendo così la salubrità degli ambienti. Il loro utilizzo non sarà limitato al periodo attuale contingente alla lotta al covid, , ma risulterà utile anche in futuro per contrastare il diffondersi dei virus influenzali.