Continuano a diminuire i casi nei vari comuni. In totale sono 522 i positivi e 937 i cittadini in quarantena. Due giorni fa erano 565 e ben 960 in isolamento. Ma non mancano alcune criticità

SENIGALLIA – Continuano a diminuire i contagi da covid-19 nei vari comuni delle valli del Misa e Nevola. Lo si evince dai dati ufficiali riportati dalla Regione Marche: per il territorio del distretto sanitario senigalliese si registra un altro calo, l’ennesimo e importante, nel quantitativo delle persone direttamente e indirettamente coinvolte dal coronavirus.

Stando ai dati forniti dalla Regione Marche, che si basa sulla banca dati quarantena dell’Asur, le situazioni più preoccupanti nei dintorni di Senigallia sono a Morro d’Alba, Ostra e Ostra Vetere, mentre rientra l’allarme a Barbara e Corinaldo. Forte diminuzione anche sulla stessa spiaggia di velluto.

Ma ecco i dati ufficiali. Ad Arcevia i cittadini positivi sono 16 e quelli in quarantena 42, in netto calo rispetto a un mese fa quando è scoppiato il focolaio al centro di accoglienza. A Barbara l’allarme sta rientrando dopo il picco di circa 40 casi: oggi son 27 i positivi e 36 quelli in quarantena. Numeri ancora più bassi a Belvedere Ostrense: 5 e 12.

Anche Castelleone di Suasa e Corinaldo sono in calo: 11 positivi e 23 quarantene nel primo comune, mentre sono 17 e 24 nel borgo gorettiano. Nell’altro comune costiero di Montemarciano i contagiati scendono a 33 mentre le quarantene arrivano a quota 61.

Stabile e quindi ancora sotto osservazione i casi di positività al covid registrati a Morro d’Alba: sono ancora a quota 23, con 39 in quarantena compresi ospiti e operatori della struttura per anziani. Torna invece a preoccupare la diffusione a Ostra, dove sono 90 i positivi e 119 quelli in quarantena. Nel comune di Ostra Vetere si passa a 39 e 61 in isolamento. Calo notevole a Senigallia (225 i positivi e 456 in quarantena), Serra de’ Conti (8 e 14) e infine a Trecastelli (28 e 50).

In totale sono 522 i positivi e 937 i cittadini in quarantena. Per capire l’entità della diminuzione dei casi di covid basti pensare che due giorni fa i numeri erano 565 e ben 960 le quarantene.