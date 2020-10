Covid a scuola, due casi positivi a Senigallia

Tamponi positivi per un'alunna della Mercantini e una insegnante della Pascoli, scatta la quarantena in due classi

SENIGALLIA – Due casi positivi nelle scuole di Senigallia. Un’alunna e un’insegnante, di due diversi plessi, sono risultate positive al covid-19. Immediatamente è scattato il protocollo che prevede la quarantena per i contatti stretti.

«Il 14 ottobre – si legge in una nota – il Dipartimento di Prevenzione ha contattato il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Giacomelli prof.ssa Ioletta Martelli per comunicare un caso di positività al covid-19 di un utente della scuola secondaria di I grado “L. Mercantini”. Immediatamente si sono attivate le procedure previste dal protocollo vigente, incluso l’isolamento fiduciario per l’intera classe interessata. La Scuola ha opportunamente disposto la sanificazione di tutte le aree utilizzate dal soggetto positivo entro l’edificio scolastico. Il Plesso della scuola secondaria di I grado è regolarmente aperto, mentre per gli studenti in isolamento fiduciario viene garantita la didattica digitale integrata. Si ringraziano le famiglie e tutto il personale scolastico per la collaborazione».

Tamponi positivi dunque per una bambina della scuola secondaria di primo grado Mercantini e per una docente della scuola dell’infanzia Pascoli. Nel primo caso è scattata la quarantena per l’intera classe ma non per i genitori degli altri alunni; nel secondo caso, invece, oltre ai bambini a cui la docente insegna, sono in quarantena anche le colleghe più strette.

I due casi seguono di pochi giorni quelli di Ostra Vetere e altri due a Senigallia, il che ha fatto scattare un po’ di preoccupazione in generale tra le famiglie che hanno i figli a scuola, ma anche nel resto della cittadinanza. Secondo i responsabili dell’ambito territoriale sociale n.8 Mandolini, la situazione è ancora sotto controllo.