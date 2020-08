Covid-19, a Senigallia salta anche la fiera di Sant’Agostino

SENIGALLIA – Fiera di Sant’Agostino annullata a causa del covid-19. L’ultima notizia in merito agli eventi estivi promossi dal Comune di Senigallia e poi annullati è di quelle che ci si aspettava, dato il riacutizzarsi dei contagi da coronavirus. L’aumento di casi in tutto il paese, come in tutta Europa e soprattutto con paesi in difficoltà proprio al confine con l’Italia, ha spinto la giunta ad annullare anche l’ultimo evento estivo che sembrava si potesse realizzare, la tradizionale fiera di Sant’Agostino che si svolge ogni fine di agosto.

L’evento era stato presentato come fattibile – nonostante i dubbi e le criticità – lo scorso giugno, in V commissione consiliare: lo scopo era quello di dare un impulso alle attività economiche della città e rilanciare il turismo sulla spiaggia di velluto in un’estate contrassegnata dalla mancanza dei grandi eventi. Ma, esattamente come la campionaria che è stata rimandata al 2021, anche la fiera di Sant’Agostino è stata annullata: troppo rischioso per via degli assembramenti che sicuramente si sarebbero venuti a creare.

Per ridurre il rischio dei contagi, inizialmente era anche previsto l’uso della mascherina: era una delle misure messe in campo per cercare di coniugare le esigenze di sicurezza con la voglia di eventi turistici e con le necessità delle imprese. Ora con quest’ultima decisione, dal 28 al 30 agosto non ci saranno più le tradizionali bancarelle.

Delusione ovviamente diffusa a Senigallia per la scelta della giunta. Scelta che però è in linea con quanto stabilito anche da altre realtà come la vicina Fano, ma soprattutto con le ultime disposizioni governative circa i numerosi assembramenti. Sono situazioni difficili da gestire sia a livello di distanze, precauzioni, gel e mascherine; sia per il numero di agenti di polizia locale, protezione civile e forze dell’ordine: sarebbe stato comunque troppo basso rispetto alle presenze che ogni anno la fiera di Sant’Agostino attira da tutta Italia.