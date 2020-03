Covid-19, nessun caso positivo nelle case di cura di Senigallia

SENIGALLIA- Nei giorni scorsi è stato rilevato un caso positivo al coronavirus nella casa di cura di Montemarciano. Nessun caso nelle case di cura Opera Pia Mastai Ferretti e alla Fondazione Città di Senigallia. In entrambe le strutture nessun paziente è risultato positivo al Covid-19.

Sono 240 gli ospiti dell’Opera Pia: «Abbiamo chiuso alle visite da più di dieci giorni – spiega Mario Vichi, presidente della struttura – qui possono entrare solo gli addetti, con grande fatica stiamo gestendo la situazione, perchè ci sono persone che chiedono di potere vedere i loro cari, ma in questo momento non è opportuno, dobbiamo limitare i contatti». Sospeso il centro Alzheimer.

Nella struttura è presente anche un pensionato dove gli ospiti sono autosufficienti e molti abituati ad uscire, ma anche loro, devono restare all’interno della struttura. Le stesse precauzioni sono state adottate dalla Fondazione Città di Senigallia dove le visite sono limitate solo in casi di estrema urgenza: «Non si entra e non si esce – spiega Michelangelo Guzzonato, presidente della struttura – l’accesso è consentito ai parenti di persone che versano in gravissime condizioni di salute, ma al momento non è stato necessario».

Nessun caso di Covid-19 nemmeno nelle case di riposto di Trecastelli e Corinaldo.