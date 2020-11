Covid-19, lezioni a distanza a Montemarciano: tre positivi in una classe

Due alunni e un docente dell'istituto Falcinelli sono positivi, i compagni rimangono a casa. Riapre intanto l'asilo a Belvedere Ostrense. In paese 4 positivi e 7 in quarantena

MONTEMARCIANO – Crescono i contagi nel territorio: sono almeno tre, un docente e due alunni, le persone risultate positive al covid-19 in una classe dell’istituto Falcinelli di Montemarciano. Per tutti i componenti della singola classe della scuola secondaria di primo grado è scattata, da sabato 31 ottobre, la didattica a distanza.

A darne comunicazione è la dirigente scolastica Angela Iannotta che ha recepito le indicazioni del dipartimento di prevenzione dell’Asur dopo i test positivi sui due alunni e su un docente; il provvedimento verrà prolungato eventualmente in base alle successive informazioni che verranno fornite all’istituto. Lezioni regolari per le altre classi.

Riapre invece a Belvedere Ostrense l’asilo nido “La tana del canguro”, dopo essere state attuate tutte le misure (tamponi e sanificazione dei locali) per permettere la ripresa delle attività in totale sicurezza. Ritorna dunque la serenità sia per le operatrici che per le famiglie i cui piccoli frequentano la struttura comunale che era stata chiusa solo a scopo precauzionale dall’amministrazione.

La stessa che informa la cittadinanza circa la diffusione sul territorio dei contagi da Covid-19: in base ai dati di ieri, 31 ottobre, a Belvedere Ostrense ci sono quattro soggetti positivi in isolamento domiciliare e sette persone sottoposte a quarantena.

Da qui l’appello del sindaco Sara Ubertini rivolto a tutti i cittadini a prestare attenzione, a limitare il più possibile le occasioni di contatto e, soprattutto, ad adottare tutte le precauzioni utili a contrastare la diffusione del covid-19.