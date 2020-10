Altri dispositivi di protezione individuale sono in fase di acquisto da parte dell'ente, sia per il fabbisogno interno, sia da distribuire alle farmacie comunali

SENIGALLIA – Il recente decreto emergenza approvato dal consiglio dei ministri ha portato tra le novità quella di obblighi ancora più severi per quanto riguarda l’uso delle mascherine. Non solo nei luoghi pubblici al chiuso, ma anche all’aperto, a meno che non ci si trovi isolati, non si abbiano impedimenti fisici o psichici tale da essere incompatibili con i dpi stessi o si stia facendo sport. Di contro le amministrazioni pubbliche si stanno adeguando.

Il Comune di Senigallia, data la rinnovata richiesta di mascherine chirurgiche, ha predisposto un nuovo acquisto di dispositivi di protezione individuale che verranno distribuiti tra le farmacie comunali. In particolare saranno circa 12.500 le mascherine chirurgiche certificate CE (acquistate al costo di 0,24 euro al pezzo) per un importo totale di 3.000 euro, iva esclusa, come descritto nella determina n° 959 di giovedì 8 ottobre, firmata dal dirigente dell’area risorse umane e finanziarie Laura Filonzi.

Inoltre, in relazione al consumo medio nei mesi aprile-settembre, per il successivo periodo ottobre-dicembre è stato stimato un fabbisogno di mascherine ffp2 pari a 2.000 pezzi. Saranno acquistati da una ditta milanese dopo il confronto di vari listini, come recita la determina n° 960 – siglata dalla stessa dirigente Filonzi – al prezzo di 1,20€ ciascuno, per un totale di € 2.400,00 IVA esclusa.

Una nuova disponibilità per il Comune di Senigallia, anche in vista dell’aumento di contagi e delle norme più restrittive varate per contrastare la nuova ondata di covid-19 in corso in tutta Italia.