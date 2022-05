Corti per aggregare la comunità: il progetto del centro Le Rondini a Senigallia

SENIGALLIA – Scrittura, animazione e sonorizzazione. Sono questi i tre laboratori nell’ambito di “Incontri – Percorsi di immagini e suoni animati” che prosegue al centro di aggregazione Le Rondini. Il progetto è sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale OttoMani e l’associazione LinC-Luoghi in Comune.

L’obiettivo è quello di allestire un nuovo spazio creativo e collaborativo dove promuovere la socialità e l’espressione artistica dei ragazzi. “Incontri” prevede l’implementazione di un piccolo studio di registrazione all’interno del centro aggregativo: un nuovo spazio sollecitato dai giovani e finalmente disponibile a tutte associazioni giovanili e scuole del territorio.

I partecipanti a questo progetto sono i bambini e gli adolescenti che frequentano il centro Le Rondini nel doposcuola, sono loro gli autori e gli esecutori di questo percorso multimediale che, in tre tappe distinte e interconnesse, condurrà alla realizzazione di cortometraggi d’animazione.

Il primo laboratorio di scrittura creativa ha dato vita a racconti personali in cui ciascun partecipante ha condiviso la propria memoria e il proprio immaginario: attraverso la riscoperta della struttura narrativa come modello di produzione testuale, hanno ideato, sviluppato e poi rappresentato delle brevi storie.

Con il laboratorio d’animazione hanno trasportato fuori dalla carta i luoghi e i personaggi immaginati e li hanno raccontati nella loro tridimensionalità creando una nuova storia collettiva. Con la tecnica della stop-motion, le storie si sono animate e ora attendono di ricevere suoni e voci.

Sarà il laboratorio di sonorizzazione a concludere il percorso, che con il mese di maggio, si avvia alla sua terza ed ultima tappa. Sono previsti infatti un laboratorio di rumorizzazione per i più piccoli e un laboratorio di musica per i più grandi che chiedono di poter esprimere la loro voce attraverso diversi canali espressivi e comunicativi.

A conclusione del progetto saranno previsti momenti di condivisione dei risultati come occasioni di rafforzamento dei legami tra famiglie e comunità. I cortometraggi realizzati saranno presentati anche nelle scuole primarie e secondarie di Senigallia e presso la residenza per anziani “Opera Pia Mastai Ferretti”, come opportunità di scambio interculturale e intergenerazionale.