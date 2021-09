Terminato il recupero del cadavere nelle acque del porto, autorità al lavoro per risalire all’identità dell’uomo

SENIGALLIA – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in mare a Senigallia nella prima mattinata di venerdì 3 settembre. Non si conoscono ancora le generalità della persona deceduta: le operazioni di identificazione, infatti, sono ancora in corso.

Il recupero è avvenuto in zona portuale dove si sono portati sia gli uomini della Guardia Costiera che i vigili del fuoco e i carabinieri di Senigallia.

(Servizio in aggiornamento)