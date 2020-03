L’amministratore delegato della società Luigi Gambelli ha voluto rimarcare l'impegno per affrontare il difficile momento, annunciando la volontà di supportare la sanità per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza

SENIGALLIA – Mettere da parte le esigenze aziendali per contribuire alla lotta al Coronavirus. Questo è quanto ha fatto un’azienda marchigiana con sede a Senigallia, la Timone Yachts, che da anni si occupa di imbarcazioni.

Data la situazione attuale di emergenza per il Covid-19, la ditta del settore nautico ha annullato un appuntamento invernale di marzo dedicato ai clienti e ha deciso di utilizzare parte del budget per l’acquisto diretto di materiale sanitario con destinazione gli Ospedali Riuniti di Ancona, dove si sta sperimentando il farmaco anti-artrite reumatoide con risultati incoraggianti.

Una scelta fatta in accordo con la direzione generale dorica, per dare il proprio contributo in questa battaglia contro il Coronavirus, a causa del quale nelle Marche ieri, 13 marzo, si sono registrati altri 9 decessi.

L’amministratore delegato della società Luigi Gambelli ha voluto rimarcare l’impegno per affrontare il difficile momento, annunciando la volontà di supportare la sanità per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza. Anche presso l’azienda Timone Yachts è stata ridotta l’attività lavorativa. È questo il momento di fermarsi e restare a casa perché la salute è il bene più importante. «Anche questa volta tutti insieme ce la faremo».