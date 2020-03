SENIGALLIA – In questo periodo di quarantena causato dal Coronavirus, si moltiplicano le iniziative per sfruttare al meglio il tempo passato in casa. Tra queste vi è quella dello chef di Senigallia Moreno Cedroni che ha voluto condividere con i suoi followers e fans (dei vari canali social) diverse ricette culinarie per piatti in pieno stile “Madonnina del Pescatore”.

Il patron del celebre locale sul lungomare Italia a Marzocca di Senigallia si è avventurato in questa selezione di video ricette diffuse sul web per accorciare la distanza da quelli che non sono solo suoi clienti, ma compagni di un viaggio molto particolare: tra le prelibatezze locali e del mondo. «Per superare questi giorni difficili, bisogna cucinare e cucinare bene», sostiene.

Ecco così la «ricetta della mia mamma dei carciofi, interpretata dal diligente figlio Moreno», la ricetta dei tortellini al parmigiano con salsa al pomodoro e carne cruda o quella per una frittatina con sarde affumicate, acetosella, basilico e spinaci. E che dire poi di un happy toast di salmone zucchine e provola affumicata, del panino egg and bacon di tonno, salsa lamponi e zenzero o dei tagliolini con sughetto di cannelli? Alcune più complesse altre più semplici, in comune hanno il fatto di essere gustose, di invogliare gli utenti di Facebook e altri social network ad avvicinarsi con curiosità al mondo del mangiare bene.

Lo stesso Cedroni, la scorsa estate, durante una video intervista che avevamo realizzato in occasione della fiera dei lievitati “Pane Nostrum”, ci aveva stimolato riaffermando l’attenzione a non sprecare il cibo, favorendo persino il riuso di alcuni ingredienti fermi nel frigorifero. Ecco, questa serie di video e foto ricette, lo chef Moreno Cedroni non insegna solo a preparare – per esempio – le verze “strascinate” con zuppa di vongole e crostini, ma a trattare il cibo con dignità. «La cucina salverà il mondo». Parola di Cedroni.