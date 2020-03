Coronavirus, Forza Senigallia: l’hotel Terrazza Marconi illuminato dal tricolore

Tricolori e arcobaleni nei balconi per resistere uniti contro l'emergenza sanitaria in corso. Al Vivere Verde ogni giorno padre e figlia trasformano il terrazzo in un palco

SENIGALLIA – Una settimana fa il flash mob dei conducenti dei mezzi pubblici che hanno percorso la città suonando il clackson, un omaggio ai medici e infermieri e tutto il personale in trincea all’ospedale di Senigallia. Sui tetti dei mezzi le scritte “Grazie” e dai balconi gli applausi dei tanti senigalliesi che hanno partecipato al flash mob per ringraziare chi corre contro il tempo per salvare vite umane. Un applauso che sabato scorso alle 12 ha unito tutta l’Italia.

Sui balconi della spiaggia di velluto, oltre agli arcobaleni, sono spuntati i tricolori. Anche l’hotel Terrazza Marconi ha voluto lanciare il suo messaggio di coraggio illuminandosi con i colori dell’Italia. Un modo per infondere un messaggio positivo al settore del turismo completamente fermo a causa del Coronavirus.

Ma c’è anche chi, ogni giorno, come Nando e Laura Mariani, uniscono i residenti del Vivere Verde trasformando alle 18 il loro balcone in un palco, con tanto di casse e microfoni. Padre e figlia formano il gruppo “Nando Mariani e i ricordi più belli”. «Cantiamo dal balcone per scacciare i brutti pensieri almeno per un momento – spiega Laura -, lo facciamo in diretta Facebook, in modo che chi vuole e abita lontano può sentirci lo stesso e cantare con noi».

La spiaggia di velluto cerca di vincere, unita grazie anche alla musica e al tricolore.