Coronavirus, Cna Senigallia al fianco delle imprese

SENIGALLIA – Cna è al lavoro per limitare i danni causati dal lockdown causa emergenza Coronavirus, con cui si troveranno a fare i conti sopratutto i piccoli commercianti, molti dei quali avevano già abbassato le serrande prima dell’entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio.

Carlo Schiaroli

«L’epidemia del Coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, la priorità è quella di salvaguardare la salute dei cittadini. È per questo che non finiremo mai di ringraziare tutti gli infermieri e dottori che sono in prima linea per garantirci il diritto alla vita – spiega Carlo Schiaroli, dirigente Cna Senigallia -. Le micro e piccole imprese appaiono particolarmente esposte rispetto a quanto sta accadendo, anche perché la loro capacità di resistere alla flessione della domanda potrebbe esaurirsi nel giro di poco tempo se, in attesa di una normalizzazione della situazione, non verranno poste in essere adeguate misure di sostegno da parte del Governo».

Cna ha già avviato un confronto continuo con l’amministrazione: «Con questo chiediamo un sforzo e un segnale di vicinanza da parte di tutti, anche delle amministrazioni comunali, che oltre a rendersi portavoce, insieme alle categorie, di una situazione generale, possono nel limite delle proprie capacità di bilancio, far sentire l’affetto che nutrono per il motore pulsante dell’economia del territorio – prosegue Schiaroli -. Abbiamo aperto un dialogo con l’amministrazione sul tema della tassazione locale, dalla Tari, alla tassa della pubblicità, abbiamo apprezzato la disponibilità dell’assessore alle Attività economiche Ludovica Giuliani a valutare le nostre istanze, si è resa disponibile sin dalla prossima giunta a portare le nostre richieste. Proseguiremo fattivamente nel dialogo con l’amministrazione con l’obiettivo di essere tutti vicini alle persone e alle imprese del territorio in questo momento di difficoltà globale».