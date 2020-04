Coronavirus: calano i furti in casa, aumentano le truffe on line

SENIGALLIA – In un periodo in cui si esce poco di casa, uno degli aspetti positivi è che sono drasticamente calati i furti in abitazione. A confermarlo è il capitano della compagnia Carabinieri di Senigallia, Francesca Romana Ruberto, la quale mette però l’accento sul rischio, aumentato, di truffe e raggiri, soprattutto on line.

Nel territorio della compagnia senigalliese – che comprende Barbara, Belvedere Ostrense, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli – i reati sono in calo per più di un motivo: le persone rimangono in casa facendo quindi venire meno le occasioni per i ladri di introdursi nelle abitazioni, ma sono anche aumentati i controllo stradali: circolando meno persone, anche per i ladri è aumentato il rischio di essere fermati.

Se questo è un dato positivo, confermato anche dalle altre forze di polizia, non bisogna però abbassare la guardia, nemmeno su questo aspetto: il raggiro è dietro l’angolo e, in queste giornate dove gli acquisti sono spesso fatti in via telematica, l’aumento delle truffe on line è evidente. Dalle mancate consegne di dispositivi elettronici alle false dichiarazioni circa i dispositivi di sicurezza venduti: truffatori, furbetti, approfittatori e imbroglioni non sono a riposo e ogni occasione è buona.

Anche in questi casi le raccomandazioni son le stesse: controllare prima di effettuare l’acquisto la conformità alle normative europee, avere un occhio particolarmente attento nei confronti delle offerte troppo vantaggiose e cercare sempre di leggere recensioni e feedback durante le navigazioni sui siti di e-commerce.