Corinaldo, al via l’accordo per la gestione della selva di Boccalupo

Al via l’accordo per la gestione del parco con l’associazione Per Terra per attività naturalistiche, sportive e sociali

CORINALDO – «Sei ettari di pregio naturalistico sui quali questa amministrazione ha creduto sin dall’inizio e che vuole portare alla massima fruibilità dei cittadini, corinaldesi e non. Siglata la convenzione per la gestione del Parco di Selva di Boccalupo (conosciuto come ex Geofisico) con l’associazione Per Terra. Un importante passo in avanti verso la valorizzazione di un’area rimasta per troppo tempo alla mercé degli agenti atmosferici e dall’aspetto pressoché selvatico. Occorre perciò fare chiarezza al fine di evitare che informazioni incomplete, se non addirittura erronee, comparse sugli organi di stampa confondano i corinaldesi», spiega l’amministrazione.

In questi giorni è in corso un rilevante e necessario intervento di taglio di 40 alberi, su una superficie di 6 ettari, perché compromessi nell’apparato radicale e in altre loro parti che rendevano le aree dove insistono queste piante non più sicure. «Abbattimento ritenuto necessario anche nella dettagliata relazione tecnica, data 20 febbraio 2024, dell’agronomo incaricato che senza utilizzare giri di parole scrive “si ritiene pertanto che per il ripristino della sicurezza dei luoghi in esame l’unico intervento attuabile sia l’abbattimento degli alberi in esame”. Se da un lato si procede con abbattimenti dall’altro è prevista la riqualificazione e la piantumazione di un “bosco botanico” con specie rilevanti per il nostro territorio, come indicato da una apposita legge regionale risalente al febbraio 2005, il tutto orientato all’aumento della biodiversità in quanto il parco al momento è principalmente costituito da conifere. Grande attenzione alla biodiversità con l’utilizzo dei materiali di risulta, come il legname, nel parco stesso sia per favorire il ricovero degli insetti sia per la proliferazione di funghi saprofiti decompositori e la restituzione della sostanza organica al suolo così da fornire “nutrimento” per le piante», spiega l’amministrazione.

«Questa amministrazione ha avviato da tempo il rinnovo del “parco arboreo” tanto è vero che sono ben 107 gli alberi piantumati e rinnova la suggestiva tradizione di piantare un albero ad ogni nascita, ben 30 a dicembre 2023 nell’area del Geofisico. Ma il parco di Selva di Boccalupo è e sarà molto di più. Siglato infatti l’accordo tra Comune ed associazione Per Terra, capofila con altre associazioni coinvolte, che ha la finalità di dare nuovo impulso con attività che vanno dalla “semplice” fruizione e beneficio della natura ad attività fisiche e molto altro. Parco che deve essere messo a disposizione del gestore da parte del Comune con tutti i canoni di sicurezza e che l’associazione Per Terra dovrà mantenere nel tempo. Un progetto innovativo che conferma l’attenzione rivolta al nostro patrimonio naturalistico (così come al tessuto sociale) che deve essere apprezzato e vissuto nella sua essenza ma in piena sicurezza. A volte una foresta che cresce non fa rumore perché in carenza di piena e corretta informazione».