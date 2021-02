Corinaldo, via ai lavori di demolizione dell’edificio sovrastante le mura crollate

Le operazioni, coordinate dall'amministrazione comunale, sono iniziate in serata e proseguite per tutta la notte. Troppo alto il rischio che l'abitazione gravemente lesionata potesse crollare su altri tratti dello storico manufatto

CORINALDO – Sono iniziate nella serata di ieri, 19 febbraio, e sono proseguite questa notte, sabato 20, le operazioni di demolizione dell’edificio che si affaccia sul tratto di mura crollate due giorni fa a Corinaldo. Come anticipato dal sindaco Matteo Principi, pur trattandosi di un abbattimento proprio sopra l’area interessata dai cedimenti, i lavori erano fondamentali per non compromettere altri tratti della storica cinta muraria, pregio del borgo gorettiano.

Troppo alto il rischio che le gravi lesioni all’abitazione potessero farla crollare e quindi devastare ancora altro patrimonio pubblico. «L’improvvisa accelerazione del fenomeno e il cedimento – spiega il sindaco Principi – hanno gravemente lesionato anche le pareti di questo edificio che doveva essere demolito con un intervento mirato».

Ampio il fronte dei lavori: almeno 50 metri delle mura lungo via del Fosso sono interessate da distacchi e cedimenti per tutta l’altezza del manufatto (10 metri), mentre è lungo circa 6 metri il tratto crollato. Un eventuale ulteriore cedimento potrebbe far venire giù tutta la zona individuata come a rischio.

Ieri sera quindi sono partite le operazioni con una ditta di Arezzo specializzata nell’abbattimento mirato: a supervisionare i lavori, oltre agli addetti comunali, c’era la Polizia locale e i vigili del fuoco che hanno prestato assistenza ai lavori di demolizione dell’abitazione interessata dal cedimento. Le operazioni, coordinate dall’amministrazione comunale, sono iniziate subito dopo che la stessa ha dato il via e proseguite per tutta la notte. Nelle ore precedenti si era provveduto al recupero dei beni presenti nel fabbricato consegnandoli ai proprietari mentre le aziende fornitrici di servizi hanno isolato gli impianti.